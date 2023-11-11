«Факел» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сойдутся воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Команды сыграют на «Центральном стадионе профсоюзов». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Время начала игры — 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В текущем сезоне команды уже успели встретиться дважды в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Оба раза «Факел» одерживал победы — 2:0 и 1:1 (пен. 4:2). В прошлом сезоне в рамках РПЛ ЦСКА был сильнее — 4:1 и 2:0.

В данный момент «Факел» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 14 проведённых матчах. ЦСКА располагается на третьей позиции. У подопечных Владимира Федотова 24 очка после аналогичного количества встреч.