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«Факел» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сойдутся воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Команды сыграют на «Центральном стадионе профсоюзов». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Время начала игры — 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне команды уже успели встретиться дважды в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Оба раза «Факел» одерживал победы — 2:0 и 1:1 (пен. 4:2). В прошлом сезоне в рамках РПЛ ЦСКА был сильнее — 4:1 и 2:0.

В данный момент «Факел» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 14 проведённых матчах. ЦСКА располагается на третьей позиции. У подопечных Владимира Федотова 24 очка после аналогичного количества встреч.

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