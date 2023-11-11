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Горшков: «Зенит» сможет победить «Краснодар». Но матч не решит, кто станет чемпионом

Горшков: «Зенит» сможет победить «Краснодар». Но матч не решит, кто станет чемпионом
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«У «Зенита» есть шансы победить «Краснодар», к тому же и играют дома. Из той полосы, где не хватало стабильности, «Зенит» уже вышел. Матч будет непростой — команды понимают важность. В Санкт-Петербурге большой ажиотаж, билетов уже нет. Обе команды будут мотивированны, но «Зенит» всё-таки сможет победить.

Не думаю, что этот матч всё решит. В чемпионате нужно настраиваться на любого соперника, а у «Зенита» возникали небольшие проблемы с настроем и мотивацией. Матч с «Краснодаром» важный, но не определяющий», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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