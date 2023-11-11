Как закончится матч «Зенит» — «Краснодар»?

Сегодня, 11 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Предлагаем вам поделиться ожиданиями от предстоящей игры «Зенит» – «Краснодар» путём опроса.

После 14 туров чемпионата России по футболу «Краснодар» набрал 31 очко. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице. «Зенит» сумел заработать 29 очков. Петербургский клуб, возглавляемый Сергеем Семаком, располагается на второй строчке.