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Как закончится матч «Зенит» — «Краснодар»?

Как закончится матч «Зенит» — «Краснодар»?
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Сегодня, 11 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Предлагаем вам поделиться ожиданиями от предстоящей игры «Зенит» – «Краснодар» путём опроса.

После 14 туров чемпионата России по футболу «Краснодар» набрал 31 очко. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице. «Зенит» сумел заработать 29 очков. Петербургский клуб, возглавляемый Сергеем Семаком, располагается на второй строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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