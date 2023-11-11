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«Зенит» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сойдутся санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге петербуржцы одержали победу со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью — 2:2.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 14 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 29 очков после аналогичного количества встреч.

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