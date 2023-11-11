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Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: когда «Зенит» играет дома, это более мощная команда

Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: когда «Зенит» играет дома, это более мощная команда
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и «быками».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра «Краснодара» с «Зенитом» очень важна, но не в масштабе всего чемпионата. В «Краснодаре» много молодых игроков, но команда сильна. Однако, когда «Зенит» играет дома, это более мощная команда.

Во второй части сезона будет ещё много матчей. Поражение в таком важном матче — плохо для «Краснодара». Для титула «Краснодар» должен выигрывать каждую игру. Не только сегодняшнюю с «Зенитом», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 ноября. Она будет проведена в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

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