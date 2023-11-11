Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: если «Краснодар» не испугается «Зенита», у них есть шансы

Андрей Червиченко: если «Краснодар» не испугается «Зенита», у них есть шансы
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт сегодня, 11 ноября.

«Мне кажется, что «Зенит» не обыграет «Краснодар», если всё будет объективно на поле. «Краснодар» очень хороший. Он лишился своего главного минуса — боязни лидеров. «Краснодар» почувствовал силу. Не думаю, что у «Зенита» есть преимущество по составу.

Да, конечно, есть бразильцы, которые изначально выглядят интереснее и звучат более солидно. Но сейчас они не в лучшей форме и состоянии. У «Краснодара» есть шансы, если они не испугаются. Не проиграть они точно могут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Радченко: не факт, что «Зенит» не упустит чемпионство, даже если обыграет «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android