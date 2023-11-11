Андрей Червиченко: если «Краснодар» не испугается «Зенита», у них есть шансы

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт сегодня, 11 ноября.

«Мне кажется, что «Зенит» не обыграет «Краснодар», если всё будет объективно на поле. «Краснодар» очень хороший. Он лишился своего главного минуса — боязни лидеров. «Краснодар» почувствовал силу. Не думаю, что у «Зенита» есть преимущество по составу.

Да, конечно, есть бразильцы, которые изначально выглядят интереснее и звучат более солидно. Но сейчас они не в лучшей форме и состоянии. У «Краснодара» есть шансы, если они не испугаются. Не проиграть они точно могут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.