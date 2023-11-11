Сперцян признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком прошедшего месяца в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

«В пятёрку претендентов вместе со Сперцяном входили Иван Сергеев («Зенит»), Егор Голенков («Ростов»), Милан Гаич (ЦСКА) и Юрий Дюпин («Рубин»). Сперцян стал лучшим у экспертов РПЛ (два голоса), Сергеев и Голенков разделили первое место у комментаторов «Матч Премьер» (по два голоса), Гаич получил большую часть голосов болельщиков. Так как в каждом из трёх голосований победили разные игроки, победителем признаётся лидер голосования экспертов РПЛ, поэтому Сперцян стал лучшим игроком октября. Ранее никто из футболистов «Краснодара» не получал эту награду», – говорится в официальном сообщении РПЛ.

23-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в октябре принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги. Футболист «быков» сумел отметиться двумя забитыми мячами. Отметим, что после 14 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, заработав 31 очко.