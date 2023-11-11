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«Преимущество в этом матче будет у «Зенита». Григорян об игре петербуржцев с «Краснодаром»

«Преимущество в этом матче будет у «Зенита». Григорян об игре петербуржцев с «Краснодаром»
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Футбольный тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 11 ноября.

«Сама структура игры «Краснодара» — ей очень тяжело противостоять тому стилю, который демонстрирует «Зенит». Преимущество в этом матче будет у «Зенита». Говорю не только про игровое преимущество, прежде всего про результат.

У «Краснодара» есть Кордоба. По сути дела, единственный игрок, который с ним справился, — это Мойзес, речь об игре с ЦСКА. Кордоба как центральный нападающий имеет подавляющее преимущество во всех видах единоборств над всеми центральными защитниками, с которыми сталкивается.

Что касается Эдуарда Сперцяна — это уникальное явление для российского футбола с точки зрения его видения игры и мастерства. Эдуард способен сделать результат», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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