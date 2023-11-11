«Крылья Советов» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 11 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Её будет обслуживать бригада судей во главе с Артёмом Любимовым. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Юшин, Бикфалви.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина занимают четвёртое место в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» заработал 16 очков. Коллектив Виктора Гончаренко располагается на 12-м месте.

Напомним, последний официальный матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоялся 21 мая в рамках 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда самарская команда дома победила клуб из Екатеринбурга со счётом 3:0.