В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» рассказала о том, что на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» ожидается до 45 тыс. зрителей. Игра состоится сегодня, 11 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)».

«На матче с «Краснодаром» ожидаем до 45 тыс. зрителей. Билеты ещё есть в продаже. У стадиона работают МФЦ, в которых можно оперативно оформить карту болельщика», — сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Посещаемость матча может стать рекордной в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Ранее больше всего болельщиков было зафиксировано на игре между «Зенитом» и московским «Локомотивом», также прошедшей на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», — 36 283 человека.