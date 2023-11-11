Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»

В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» рассказала о том, что на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» ожидается до 45 тыс. зрителей. Игра состоится сегодня, 11 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)».

«На матче с «Краснодаром» ожидаем до 45 тыс. зрителей. Билеты ещё есть в продаже. У стадиона работают МФЦ, в которых можно оперативно оформить карту болельщика», — сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Посещаемость матча может стать рекордной в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Ранее больше всего болельщиков было зафиксировано на игре между «Зенитом» и московским «Локомотивом», также прошедшей на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», — 36 283 человека.

Материалы по теме
В «Краснодаре» сверкали несколько культовых героев «Зенита». Кто играл лучше всех?
Рейтинг
В «Краснодаре» сверкали несколько культовых героев «Зенита». Кто играл лучше всех?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android