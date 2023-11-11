ЭСК: судья Буланов верно не засчитал гол Соболева с пенальти в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) определила, что арбитр Евгений Буланов правильно отменил гол нападающего московского «Спартака» Александра Соболева с пенальти в ворота «Краснодара» в матче группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В той встрече южане одержали победу со счётом 3:2.

«Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» после вмешательства VAR на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство VAR, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот», — говорится на официальном сайте РФС.