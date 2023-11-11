«Краснодару» надо доказать, что они не калиф на час». Ловчев — об игре «быков» с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра пройдёт сегодня, 11 ноября, и начнётся в 19:30 мск.

«Краснодар» ещё недавно опережал «Зенит» на семь очков, сейчас осталось два. И сейчас «быкам» надо доказать, что они не калиф на час. Команде Ивича надо показать свою силу в матче с главным соперником. Это не значит, что победа откроет путь к чемпионству. Чтобы стать чемпионом, более важно не терять очков в матчах с середняками и аутсайдерами.

Эта игра — как демонстрация своей силы. Но, на мой взгляд, «Зенит» сильнее, он будет чемпионом. Питер сильнее духом, заменами. Время, когда Питер спотыкался, прошло. И когда матч решает многое (а для «Зенита» эта игра — шанс вернуться на первое место), команда играет в свою силу», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.