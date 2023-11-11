ЭСК посчитала верными решения не ставить пенальти в ворота «Ростова» в эпизодах с Осипенко

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) прокомментировала неназначение арбитром Романом Сафьяном 11-метровых ударов в ворота «Ростова» в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом». В обоих эпизодах в центре внимания был защитник ростовчан Максим Осипенко. Та встреча закончилась ничьей — 1:1.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении в соответствии с действием игрока в данной ситуации, близко к телу и со стороны защитника не было дополнительного движения руки к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №55 Максим Осипенко не нарушал правила игры в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Оренбург» №19 Джастином Куэро. В единоборстве за позицию происходит обычный физический контакт между двумя игроками, в котором игрок обороны не совершает никаких дополнительных наказуемых действий», — говорится на официальном сайте РФС.