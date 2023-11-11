«Крылья Советов» — «Урал»: Гарре реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и екатеринбургским «Уралом». Встреча проводится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Её обслуживает бригада судей во главе с Артёмом Любимовым. Игра началась в 14:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте после подачи с углового полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сыграл рукой в своей штрафной. После помощи VAR рефери Артём Любимов назначил пенальти в ворота гостей. На 14-й минуте полузащитник хозяев Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина занимают четвёртое место в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» заработал 16 очков. Коллектив Виктора Гончаренко располагается на 12-м месте.

Напомним, предыдущий официальный матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоялся 21 мая в рамках 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда самарская команда дома победила клуб из Екатеринбурга со счётом 3:0.