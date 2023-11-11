Видео шикарного гола Виктора Давилы в ворота «Факела» в матче 15-го тура РПЛ

В эти минуты проходит встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

На 10-й минуте матча чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Давила получил мяч от Ивана Облякова на правом полуфланге в центре поля, прорвался к штрафной, убегая от пытавшегося притормозить его Владислава Мастерного, и, чуть-чуть не дойдя до дуги штрафной, роскошным ударом положил мяч практически в дальнюю девятку.

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Пока ЦСКА впереди со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.