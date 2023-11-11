Тихонов: у «Краснодара» главная задача не проиграть «Зениту», чтобы сохранить отрыв

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от встречи «быков» с «Зенитом» в рамках 15-го тура РПЛ. Матч пройдёт сегодня, 11 ноября, и начнётся в 19:30 мск.

«Самое главное ожидание от этого матча — «Краснодар». Понятно, что «Зенит» — чемпион последних лет. Как «Краснодар» сможет противостоять сопернику, который набрал хорошую форму? У «Краснодара» главная задача не проиграть, чтобы сохранить отрыв. У «Зенита» же задача победить. Ждём интересной игры и подтверждения тех амбиций, которые есть у «Краснодара» в этом году — лидерство и его сохранение.

Увидим ли мы противостояние Кассьерры с Кордобой? Каждый нападающий хочет забивать. Кассьерра — лучший нападающий чемпионата на данный момент. Есть не личные противостояния, а моменты — сколько вообще могут забить за чемпионат. У кого-то, наверное, есть бонусы за это. Конечно, огромный плюс, что будут встречаться два хороших снайпера», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.