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Деменко: «Зенит» хочет обогнать «Краснодар», но они не хотят давать такой шанс

Деменко: «Зенит» хочет обогнать «Краснодар», но они не хотят давать такой шанс
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «быками».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч будет хорошим. Думаю, будет открытый футбол. «Краснодар» и «Зенит» не будут менять модель игры. Кто бы что ни говорил, команды будут играть на победу. Думаю, что будет противостояние команд, а не индивидуальные между игроками. Но всё зависит от партнёров по команде, как ребята будут действовать в той или иной позиции. «Зенит» хочет обогнать «Краснодар», но они не хотят давать им такой шанс. Думаю, первый забитый матч повлияет на игру», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 ноября. Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.

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