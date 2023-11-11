Деменко: «Зенит» хочет обогнать «Краснодар», но они не хотят давать такой шанс

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «быками».

«Матч будет хорошим. Думаю, будет открытый футбол. «Краснодар» и «Зенит» не будут менять модель игры. Кто бы что ни говорил, команды будут играть на победу. Думаю, что будет противостояние команд, а не индивидуальные между игроками. Но всё зависит от партнёров по команде, как ребята будут действовать в той или иной позиции. «Зенит» хочет обогнать «Краснодар», но они не хотят давать им такой шанс. Думаю, первый забитый матч повлияет на игру», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 ноября. Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.