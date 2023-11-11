«Крылья Советов» — «Урал»: гол Шитова позволил хозяевам вновь выйти вперёд

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и екатеринбургским «Уралом». Встреча проводится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Её обслуживает бригада судей во главе с Артёмом Любимовым. Игра началась в 14:00 мск. На момент выхода новости хозяева ведут со счётом 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме на 12-й минуте после подачи с углового полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сыграл рукой в своей штрафной площади. После помощи VAR рефери Артём Любимов назначил пенальти в ворота гостей. На 14-й минуте полузащитник хозяев Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар. Спустя пять минут защитник команды из Екатеринбурга Силвие Бегич в своей штрафной сбил вингера Никиту Салтыкова. Арбитр вновь назначил пенальти в ворота «Урала». К точке подошёл полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца. Однако он не сумел переиграть голкипера Илью Помазуна, который отбил удар с 11-метровой отметки.

Сразу же после перерыва гости сумели восстановить равновесие на табло. Уже на 46-й минуте Бегич после паса Бикфалви точно пробил под левую от себя стойку ворот, отметившись голом. Однако на 66-й минуте хозяева снова вышли вперёд — на сей раз в их составе с передачи Салтыкова отличился нападающий Владислав Шитов.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина занимают четвёртое место в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» заработал 16 очков. Коллектив Виктора Гончаренко располагается на 12-м месте.

Напомним, предыдущий официальный матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоялся 21 мая в рамках 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда самарская команда дома победила клуб из Екатеринбурга со счётом 3:0.