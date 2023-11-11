«Крылья Советов» одержали победу над «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Её обслуживала бригада судей во главе с Артёмом Любимовым. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар и вывел самарскую команду вперёд. Спустя пять минут хозяева получили ещё одну попытку забить с пенальти, но Фернандо Костанца не сумел переиграть голкипера Илью Помазуна. На 46-й минуте Силвие Бегич после паса Эрика Бикфалви восстановил равновесие на табло. На 66-й минуте хозяева снова вышли вперёд — на сей раз в их составе с передачи Салтыкова отличился Владислав Шитов. Уральцы, в составе которых в компенсированное время красную карточку получил Юрий Газинский, на 97-й минуте пропустили третий мяч — его автором стал Владимир Писарский.
Таким образом, «Крылья Советов» набрали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 16 очками остался на 12-м месте.
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