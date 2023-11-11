«Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 11 ноября, состоится встреча 12-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун». Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в 1/16 финала Кубка английской лиги в сезоне-2020/2021. Тогда «Манчестер Юнайтед» разгромил соперника со счётом 3:0.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 18 очков в 11 проведённых матчах. «Лутон Таун» располагается на 17-й позиции, у этой команды шесть очков после аналогичного количества встреч.