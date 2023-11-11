Нененко: ЦСКА обескровлен. «Факел» попал в точку с назначением Ташуева

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским клубом и ЦСКА. Встреча сегодня состоялась в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

«На результате сказалось, что ЦСКА обескровлен. В предыдущей игре с «Пари НН» Заболотный получил четвёртую карточку и Мойзес. Вот особенно без Мойзеса ЦСКА на последних минутах не дотерпел. «Факел» продавил на последних минутах. На протяжении всей игры воронежцы владели территориальным преимуществом. ЦСКА красиво и быстро забил первый гол, а потом, как и в последних играх, пытался сохранить своё преимущество. Но сегодня не удалось — Божин забил.

С назначением Ташуева «Факел» попал в точку. Изменилась игра. Раньше она была простой, а Ташуев её изменил. Он для играющих игроков нашёл место в составе», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.