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Игрок «Факела» Аппаев: если бы игра продолжалась ещё 10 минут, мы додавили бы ЦСКА

Игрок «Факела» Аппаев: если бы игра продолжалась ещё 10 минут, мы додавили бы ЦСКА
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Нападающий воронежского «Факела» Хызыр Аппаев отреагировал на награду лучшего игрока матча с московским ЦСКА и заявил, что они додавили бы армейцев, если бы игра продолжалась ещё 10 минут.

«Не считаю себя лучшим, вся команда билась, соперник был очень сильным, но мы играли на равных. Хотелось бы, чтобы игра продолжалась ещё 10 минут, тогда мы додавили бы», — сказал Аппаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась ничьей (1:1).

По итогам прошедшего матча ЦСКА остался на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. «Факел» находится на 10-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 19 очков после аналогичного количества игр.

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