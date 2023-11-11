Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью в игре с «Факелом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о результате матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:1).

«Почему не удалось удержать победный счёт? Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку мяча, там всё было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом. ЦСКА вновь в концовке упускает победный счёт, есть в этом тенденцию? Понятно, что причина в чём‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.

Во втором тайме играли строго по счёту? Да, играли по счёту, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня в Воронеже в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл с ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. В составе московского клуба на 10-й минуте отличился Виктор Давила. Хозяева в компенсированное время усилиями Сергея Божина восстановили равновесие на табло.