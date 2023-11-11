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Спортдиректор «Факела»: довольны, как команда проявила себя в матче с ЦСКА

Спортдиректор «Факела»: довольны, как команда проявила себя в матче с ЦСКА
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Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов прокомментировал ничейный результат в матче 15-го Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 10'     1:1 Божин – 90+3'    

«Довольны, как проявила себя команда в матче с ЦСКА. Конечно, и работой Ташуева тоже довольны», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл с ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. В составе московского клуба на 10-й минуте отличился Виктор Давила. Хозяева в компенсированное время усилиями Сергея Божина восстановили равновесие на табло.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. «Факел» находится на 10-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 19 очков после аналогичного количества игр.

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