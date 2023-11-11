«Триллер». Тренер «Факела» Ташуев — о вырванной ничьей на последних секундах матча с ЦСКА

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Напомним, на 90+3-й минуте защитник Сергей Божин вырвал ничью для воронежцев.

«Доволен больше вторым таймом. Мы в первом тайме 15 минут неправильно играли. Мы говорили ребятам, что ЦСКА опасен в первые 15–20 минут. Свежие, хорошие скорости, исполнители, изматывают борьбой. Мы, к сожалению, проиграли единоборства, пропустили гол.

Потом моменты были, мог забить головой Марков. В перерыве внесли коррективы, поговорили с ребятами, во втором тайме имели большое преимущество, практически не выпускали соперника со своей половины поля. Были моменты, давление, поле сложное. Вовремя вышел Максимов, влево сдвинули Аппаева, эта задумка сработала, Аппаев забил. Триллер — гол за 30 секунд до конца, было весело.

Как изменил игру в перерыве? Стали более агрессивными в плане отбора мяча, усилили прессинг. Центральный хавбек в первом тайме начал немного разбрасываться, Ираклий Квеквескири был как бы один в центральной зоне, подборы проигрывали, не вязалась игра, больше по флангам. Указали Славе Якимову, чтобы он вернулся на позицию, а то он стал бегать по всему полю. Объять необъятное нельзя, нужно правильно играть», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА остался на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. «Факел» находится на 10-й позиции. У подопечных Сергея Ташуева 19 очков после аналогичного количества игр.