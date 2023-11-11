«Арсенал» — «Бёрнли»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 11 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райа, Томиясу, Салиба, Магальянс, Зинченко, Жоржиньо, Райс, Хаверц, Мартинелли, Сака, Троссард.

«Бёрнли»: Траффорд, О'Ши, Байер, Тейлор, Витиньо, Браунхилл, Гудмундссон, Берге, Колеошо, Амдуни, Родригес.

После 11 туров английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты набрала 24 очка и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Бёрнли» заработал четыре очка и расположился на 19-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити», у которого 27 очков после 11 игр АПЛ.

В последних пяти турах чемпионата Англии «Арсенал» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. «Бёрнли» в последних пяти матчах АПЛ четыре раза потерпел поражение и один раз выиграл.