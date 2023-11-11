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Игрок «Реала» Беллингем получил травму и не сыграет в матче с «Валенсией»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не сможет принять участия в грядущем матче испанской Примеры с «Валенсией», который состоится сегодня в 23:00 мск, из-за травмы плеча.

«Медицинские тесты, проведённые сегодня, диагностировали, что наш игрок Джуд Беллингем получил травму левого плеча в результате недавнего вывиха.

Беллингем сегодня не сыграет в матче с «Валенсией», — сказано в заявлении на официальном сайте мадридского «Реала».

После 12 туров чемпионата Испании мадридский «Реал» имеет на своём счету 29 очков. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Валенсия» после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработала 18 очков и расположилась на восьмой строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.