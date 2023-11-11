«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Ла Лиги

Сегодня, 11 ноября, состоится матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Альмерия» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Альмерия»: Максимиану, Мендес, Чуми, Гонсалес, Акьем, Лопи, Робертоне, Аррибас, Эмбарба, Рамазани, Баптистау.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Захарян, Туррьентес, Барренечеа, Оярсабаль, Садик.
На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с тремя очками. «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке с 19 очками.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 11 ноября 2023
-
17:35
-
17:34
-
17:29
-
17:29
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
17:05
-
16:59
-
16:56
-
16:48
-
16:47
-
16:35
-
16:29
-
16:20
-
16:02
-
15:55
-
15:39
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:12
-
15:11
-
14:57
-
14:53
-
14:42
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:55