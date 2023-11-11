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«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Ла Лиги

Сегодня, 11 ноября, состоится матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Альмерия» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Альмерия»: Максимиану, Мендес, Чуми, Гонсалес, Акьем, Лопи, Робертоне, Аррибас, Эмбарба, Рамазани, Баптистау.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Захарян, Туррьентес, Барренечеа, Оярсабаль, Садик.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с тремя очками. «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке с 19 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.