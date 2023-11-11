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Президент «Реала» Перес: проект Суперлиги сегодня необходим как никогда

Президент «Реала» Перес: проект Суперлиги сегодня необходим как никогда
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вновь заявил, что современному европейскому футболу необходим проект Суперлиги для того, чтобы сделать его лучше и интереснее.

«Проект Суперлиги сегодня необходим как никогда. Цель ясна: показать самое зрелищное шоу и достичь финансового фэйр-плей. Всё больше и больше клубов ежегодно теряют сотни миллионов.

Нам нужны современные кооперативные структуры управления, подчиняющиеся принципам Европейского Союза. Проект Суперлиги постоянно подвергается кампаниям по дезинформации. Это соревнование было бы полностью совместимым с национальными турнирами и их календарями. Его единственная цель — усилить и улучшить европейские соревнования», — приводит слова Переса AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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