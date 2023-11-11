Гончаренко ответил на вопрос о своём будущем в «Урале» после поражения от «Крыльев» в РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил причины поражения своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:3), а также ответил на вопрос о своём будущем в екатеринбургском клубе.

«В первом тайме из-за того, что мы прессинговали не так, как хотели, позволили «Крыльям» играть в футбол, который им удобен. Во втором тайме мы сделали замены, это изменили, выравняли игру, быстро забили ответный гол. Затем начали очень просто терять мяч на флангах, «Крылья» стали проводить быстрые атаки.

Защитник Бегич оказался в чужой штрафной на 13-й секунде после розыгрыша с центрального круга – это наигранная комбинация? Мы в каждой игре это используем.

Когда команда 10 матчей не выигрывает, нельзя ли спросить, какой у меня контакт с президентом клуба относительно перспектив? Контакт хороший, но такие вопросы в любом случае решаются внутри клуба», — приводит слова Гончаренко Metaratings.

Напомним, «Урал» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко не знает побед в РПЛ уже 10 матчей подряд.