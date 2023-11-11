«Локомотив» — «Ахмат»: Конате вывел гостей вперёд

Сегодня, 11 ноября, проходит матч 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра идёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслуживает бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 47-й минуте Иван Олейников открыл счёт, но гол отменили из-за игры рукой.
На 66-й минуте Мохамед Конате реализовал 11-метровый.
После 14 туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» имеет на своём счету 21 очко. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» заработал 12 очков. Коллектив Мирослава Ромащенко занимает 14-е место.
Напомним, предыдущий официальный матч между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» состоялся 11 марта в рамках 19-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда железнодорожники одержали победу над чеченской командой со счётом 1:0.
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