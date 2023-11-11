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Защитник «Факела» Божин: гол Акинфееву будет одним из памятных в карьере

Защитник «Факела» Божин: гол Акинфееву будет одним из памятных в карьере
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Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин после матча 15-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (1:1) заявил, что гол в ворота вратаря армейцев Игоря Акинфеева будет одним из памятных в карьере.

«Всегда есть какая-то нотка недовольства. Мы всегда играем на победу. Учитывая, что спаслись на последних минутах, это больше плюс, чем минус.

У меня много памятных голов и моментов было. Болельщики особенно помнят спасение с «Ахматом». Конечно, приятно забить такому мастеровитому вратарю, как Игорь Акинфеев, и очень хорошей команде. Это будет одним из памятных голов в карьере», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.

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