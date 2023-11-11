Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Ахмат»: Глушенков сравнял счёт

«Локомотив» — «Ахмат»: Глушенков сравнял счёт
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, проходит матч 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра идёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслуживает бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте Иван Олейников открыл счёт, но гол отменили из-за игры рукой.

На 66-й минуте Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

На 79-й минуте Артём Карпукас покатил в штрафную на Наира Тикнизяна, который прострелил во вратарскую, где Максим Глушенков головой отправил мяч в сетку.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 66'     1:1 Глушенков – 80'     2:1 Сулейманов – 81'    
Удаления: Тикнизян – 90' / нет

После 14 туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» имеет на своём счету 21 очко. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» заработал 12 очков. Коллектив Мирослава Ромащенко занимает 14-е место.

Напомним, предыдущий официальный матч между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» состоялся 11 марта в рамках 19-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда железнодорожники одержали победу над чеченской командой со счётом 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android