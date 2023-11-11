«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге петербуржцы одержали победу со счётом 1:0. Во втором команды сыграли вничью — 2:2.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 14 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 29 очков после аналогичного количества встреч.