«Локомотив» — «Ахмат»: Тикнизян оставил железнодорожников в меньшинстве

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 ноября, проходит матч 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра идёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслуживает бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте Иван Олейников открыл счёт, но гол отменили из-за игры рукой.

На 66-й минуте Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

На 79-й минуте Артём Карпукас покатил в штрафную на Наира Тикнизяна, который прострелил во вратарскую, где Максим Глушенков головой отправил мяч в сетку.

На 81-й минуте Антон Миранчук пасом нашёл в штрафной Илью Самошникова, который отдал пас поперёк на линию вратарской, где Тимур Сулейманов отметился голом.

На 90-й минуте Тикнизян получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» имеет на своём счету 21 очко. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» заработал 12 очков. Коллектив Мирослава Ромащенко занимает 14-е место.

Напомним, предыдущий официальный матч между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» состоялся 11 марта в рамках 19-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда железнодорожники одержали победу над чеченской командой со счётом 1:0.