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ЦСКА в этом сезоне РПЛ упустил 11 очков в матчах, в которых вёл в счёте

ЦСКА в этом сезоне РПЛ упустил 11 очков в матчах, в которых вёл в счёте
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Московский ЦСКА в этом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги упустил 11 очков в матчах, в которых вёл в счёте, сообщает Opta Sports.

Данный результат является худшим в лиге. Армейцы вели в счёте в 11 матчах в этом сезоне РПЛ, выиграв лишь в шести из них. В остальных матчах ЦСКА четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл.

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.

Напомним, нападающий армейцев Антон Заболотный отсутствовал на этой игре из-за перебора жёлтых карточек. Во втором тайме на 83-й минуте главный тренер красно-синих Владимир Федотов выпустил вместо форварда Фёдора Чалова в атаку центрального защитника Илью Агапова с ростом 1,93 м.

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