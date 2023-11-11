Семак объяснил отсутствие Караваева в заявке «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Вячеслав Караваев не попал в заявку сине-бело-голубых на сегодняшний матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Караваев получил небольшое повреждение. Пока сложно сказать о сроках возвращения, через неделю будет понятнее», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, матч состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 14 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 29 очков после аналогичного количества встреч.