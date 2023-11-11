Московское «Динамо» не примет участия в Зимнем кубке ФНЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» не планирует участвовать в Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который должен пройти в феврале 2024 года.

«Информация неверна. «Динамо» не планирует участвовать в Кубке ФНЛ», — приводит сообщение пресс-службы клуба «РИА Новости».

Ранее российский футбольный инсайдер Иван Карпов заявил, что команда РПЛ «Динамо» должна принять участие в Кубке ФНЛ. Также в этом турнире сыграют «Динамо» из Махачкалы и ещё один клуб из Мелбет Первой лиги, медиакоманда «Броук Бойз» и неизвестный коллектив из Медиалиги, команда из Leon Второй лиги и две иностранные команды, где одна будет представлять Казахстан.

Кубок Футбольной национальной лиги должен начаться 12-15 февраля в Турции.