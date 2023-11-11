Игроки ЦСКА после матча с «Факелом» отказались разговаривать с журналистами

Футболисты московского ЦСКА после матча 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1) отказались разговаривать с журналистами, сообщает «РБ Спорт».

ЦСКА вёл в счёте до 90+3-й минуты, на которой за несколько секунд до окончания матча голом отметился защитник воронежцев Сергей Божин. В итоге игра закончилась ничейным результатом 1:1. Уже после матча игроки красно-синей команды отказались давать комментарии журналистам в микст-зоне.

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.

Напомним, в этой игре из-за перебора жёлтых карточек у армейцев отсутствовали нападающий Антон Заболотный и защитник Мойзес. Во втором тайме на 83-й минуте главный тренер красно-синих Владимир Федотов выпустил вместо форварда Фёдора Чалова в атаку центрального защитника Илью Агапова с ростом 1,93 м.