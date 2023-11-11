Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Бёрнли»: гости сравняли счёт в матче

«Арсенал» — «Бёрнли»: гости сравняли счёт в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Бёрнли». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 12-й тур
11 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Троссард – 45+1'     1:1 Браунхилл – 54'     2:1 Салиба – 57'     3:1 Зинченко – 74'    
Удаления: Виейра – 83' / нет

На 54-й минуте Колеошо с левого фланга влетел в штрафную, продавил Томиясу и прострелил в центр. Браунхилл подкараулил отскок и пробил, а мяч после рикошета влетел в ворота «Арсенала».

Ранее, на 45+1-й минуте счёт в матче открыл футболист «Арсенала» Леандро Троссард.

После 11 туров английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты набрала 24 очка и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Бёрнли» заработал четыре очка и расположился на 19-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити», у которого 27 очков после 11 игр АПЛ.

В последних пяти турах чемпионата Англии «Арсенал» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. «Бёрнли» в последних пяти матчах АПЛ четыре раза потерпел поражение и один раз выиграл.

Материалы по теме
«Бёрнли» предоставил отпуск игроку Фостеру, борющемуся с психологическими проблемами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android