«Арсенал» — «Бёрнли»: Зинченко удвоил преимущество хозяев

В эти минуты идёт матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Бёрнли». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте Троссард с углового навесил во вратарскую, Томиясу выпрыгнул и пробил головой в перекладину. Зинченко набежал вторым темпом и красивым ударом в прыжке отправил мяч в дальнюю девятку.

Ранее, на 45+1-й минуте счёт в матче открыл футболист «Арсенала» Леандро Троссард. На 54-й минуте полузащитник «Бёрнли» Джош Браунхилл сравнял счёт. На 57-й минуте защитник Вильям Салиба вывел «канониров» вперёд.

После 11 туров английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты набрала 24 очка и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Бёрнли» заработал четыре очка и расположился на 19-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити», у которого 27 очков после 11 игр АПЛ.

В последних пяти турах чемпионата Англии «Арсенал» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. «Бёрнли» в последних пяти матчах АПЛ четыре раза потерпел поражение и один раз выиграл.