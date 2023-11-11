«Волгарь» проиграл «Ленинградцу» в 18-м туре Первой лиги и остался на последнем месте

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались астраханский «Волгарь» и «Ленинградец», представляющий Ленинградскую область. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Герман Коваленко из Рязани. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ленинградца».
После 18 туров Первой лиги команда из Ленинградской области набрала 17 очков и на текущий момент занимает 16-е место в чемпионате. После аналогичного количества матчей «Волгарь» заработал 15 очков и расположился на 18-й строчке.
В следующем туре «Ленинградец» проведёт матч с «Черноморцем». Этот матч состоится 19 ноября в 17:00. В свою очередь, «Волгарь» сыграет с «Акроном». Встреча пройдёт 18 ноября в 15:00 мск.
- 11 ноября 2023
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