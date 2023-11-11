Дубль Кейна помог «Баварии» уверенно обыграть «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Хайденхаймом». Команды сыграли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Бавария» одержала уверенную победу над «Хайденхаймом» со счётом 4:2.
В начале первого тайма, на 14-й минуте, Гарри Кейн с передачи Лероя Зане открыл счёт в матче, выведя «Баварию» вперёд. Под конец первой половины, на 44-й минуте, Кейн удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 67-й минуте, Тим Кляйндинст отыграл один мяч, а на 70-й минуте Ян-Никлас Бесте сравнял счёт. Но уже на 72-й минуте Рафаэл Геррейру вновь вывел мюнхенцев вперёд. На 85-й минуте Эрик Шупо-Мотинг забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт встречи — 4:2, уверенная победа «Баварии».
После результата данного матча турнирную таблицу Бундеслиги после 11 сыгранных туров возглавляет «Бавария», которая набрала 29 очков. Вторую позицию занимает «Байер» с 28 очками. «Хайденхайм» с 10 очками идёт на 13-м месте.
- 11 ноября 2023
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