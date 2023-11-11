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Дубль Кейна помог «Баварии» уверенно обыграть «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

Дубль Кейна помог «Баварии» уверенно обыграть «Хайденхайм» в матче Бундеслиги
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Сегодня, 11 ноября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Хайденхаймом». Команды сыграли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Бавария» одержала уверенную победу над «Хайденхаймом» со счётом 4:2.

В начале первого тайма, на 14-й минуте, Гарри Кейн с передачи Лероя Зане открыл счёт в матче, выведя «Баварию» вперёд. Под конец первой половины, на 44-й минуте, Кейн удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 67-й минуте, Тим Кляйндинст отыграл один мяч, а на 70-й минуте Ян-Никлас Бесте сравнял счёт. Но уже на 72-й минуте Рафаэл Геррейру вновь вывел мюнхенцев вперёд. На 85-й минуте Эрик Шупо-Мотинг забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт встречи — 4:2, уверенная победа «Баварии».

После результата данного матча турнирную таблицу Бундеслиги после 11 сыгранных туров возглавляет «Бавария», которая набрала 29 очков. Вторую позицию занимает «Байер» с 28 очками. «Хайденхайм» с 10 очками идёт на 13-м месте.

Германия - Бундеслига . 11-й тур
11 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Кейн – 14'     2:0 Кейн – 44'     2:1 Кляйндинст – 67'     2:2 Бесте – 70'     3:2 Геррейру – 72'     4:2 Шупо-Мотинг – 85'    
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