«Арсенал» обыграл «Бёрнли» в матче 12-го тура АПЛ и поднялся на второе место в чемпионате

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Бёрнли». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл футболист «Арсенала» Леандро Троссард. На 54-й минуте полузащитник «Бёрнли» Джош Браунхилл сравнял счёт. На 57-й минуте c передачи Троссарда защитник Вильям Салиба вывел «канониров» вперёд. На 74-й минуте Александр Зинченко удвоил преимущество «Арсенала». На 83-й минуте полузащитник хозяев Фабиу Виейра получил прямую красную карточку за то, что прямой ногой влетел в Браунхилла.

После 12 туров АПЛ команда Микеля Артеты набрала 27 очков и на текущий момент занимает второе место. После аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Бёрнли» заработал четыре очка и расположился на 19-й строчке.