«Зенит» — «Краснодар»: первый тайм прошёл без голов

Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды имели моменты, чтобы открыть счёт в матче, но сделать это так и не смогли — оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей, 0:0.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге петербуржцы одержали победу со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью — 2:2.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 14 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 29 очков после аналогичного количества встреч.