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Дзюба вытаскивал паровоз, Сулейманов делал сальто после гола. Фото волевой победы «Локо»

Дзюба вытаскивал паровоз, Сулейманов делал сальто после гола. Фото волевой победы «Локо»
Дзюба вытаскивал паровоз, Сулемайнов делал сальто
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Сегодня прошёл матч 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

На данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал волевую победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Очень рад, что вернулся на поле. У меня ещё не было такого длительного отсутствия. С хорошими эмоциями вошёл в игру. Хотел бы сказать спасибо медицинскому штабу. К концу игры чуть подустал, но всё нормально. Не думал, что мы сегодня можем проиграть или сыграть вничью, у нас было большое преимущество, чуть‑чуть нервишки потрепали болельщикам и себе.

Нет ощущения, что Тикнизян запугивает нас своими криками? Иногда с ним на поле страшно находиться? Есть чуть‑чуть (улыбается)», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

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