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Тарханов отреагировал на вопрос о возможном возвращении в «Урал» вместо Гончаренко

Тарханов отреагировал на вопрос о возможном возвращении в «Урал» вместо Гончаренко
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Бывший главный тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал поражение екатеринбургской команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с самарским клубом (1:3), а также ответил на вопрос о возможном возвращении на пост главного тренера «Урала» вместо Виктора Гончаренко.

«3:1 — это не крупный счёт. У «Урала» были возможности, хотя и у «Крыльев» их было достаточно, и пенальти не забили. Что-то не получается и везения нет.

Если бы меня пригласили в «Урал», я бы?.. Я по этому поводу никогда ничего не говорю. По матчу, пожалуйста — и «Крылья» мои, и «Урал» тоже мой. Не могу сказать, что нужно исправить в зимний период», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, «Урал» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко не знает побед в РПЛ уже 10 матчей подряд.

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