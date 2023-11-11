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«Зенит» — «Краснодар»: Сперцян вывел гостей вперёд

«Зенит» — «Краснодар»: Сперцян вывел гостей вперёд
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Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 63'     1:1 Кассьерра – 70'    

В первом тайме обе команды имели моменты, чтобы открыть счёт в матче, но сделать это так и не смогли — оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей. Во втором тайме на 63-й минуте Эдуард Сперцян открыл счёт в матче, выведя «Краснодар» вперёд — 1:0.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге петербуржцы одержали победу со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью — 2:2.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 14 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 29 очков после аналогичного количества встреч.

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