Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Зенит» — «Краснодар» показал рекордную посещаемость в текущем сезоне РПЛ

Матч «Зенит» — «Краснодар» показал рекордную посещаемость в текущем сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Продолжается матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт матча — 1:1.

Данная встреча показала рекордные цифры посещаемости этого сезона Российской Премьер-Лиги. Почти 47 тысяч человек (46 701) пришли посмотреть на игру двух лидеров чемпионата.

Фото: Трансляция матча

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 14 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 29 очков после аналогичного количества встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 63'     1:1 Кассьерра – 70'    
Материалы по теме
В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android