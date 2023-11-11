Матч «Зенит» — «Краснодар» показал рекордную посещаемость в текущем сезоне РПЛ

Продолжается матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт матча — 1:1.

Данная встреча показала рекордные цифры посещаемости этого сезона Российской Премьер-Лиги. Почти 47 тысяч человек (46 701) пришли посмотреть на игру двух лидеров чемпионата.

Фото: Трансляция матча

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 14 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 29 очков после аналогичного количества встреч.