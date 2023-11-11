«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ

Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встретились санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

В первом тайме обе команды имели моменты, чтобы открыть счёт в матче, но сделать это так и не смогли — оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей. Во втором тайме на 63-й минуте Эдуард Сперцян открыл счёт в матче, выведя «Краснодар» вперёд. На 70-й минуте Матео Кассьерра сравнял счёт во встрече. Гол Кассьерры так и остался последним, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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